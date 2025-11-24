Αυξήσεις -"ανάσα" για τους αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Φιλαδέλφειας στην πολιτεία Μισισιπή των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσημα την εφαρμογή αυξήσεων στους μισθούς των αστυνομικών της, με ισχύ από την περασμένη Κυριακή.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, ικανού να ανταγωνιστεί άλλες υπηρεσίες τόσο εντός της πολιτείας όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου οι αποδοχές συχνά είναι υψηλότερες.

Διαβάστε επίσης

Ο αρχηγός της υπηρεσίας, Eric Lyons, υπογράμμισε ότι η αύξηση του αρχικού μισθού στα περίπου 48.000 δολάρια αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων αστυνομικών αλλά και για τη διατήρηση των ήδη υπηρετούντων.

Όπως ανέφερε, πολλές αστυνομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ προσφέρουν ήδη μεγαλύτερες αμοιβές, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τη στελέχωση.

Παρά τις αυξήσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2026 δεν θα αυξηθεί, καθώς η απόφαση εντάσσεται στον υπάρχοντα σχεδιασμό δαπανών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η προσαρμογή των μισθών ήταν αναγκαία για να παραμείνει η Φιλαδέλφεια ένα ελκυστικό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τους αστυνομικούς της.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.