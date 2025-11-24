Αυτός είναι ο νέος δρόμος-στολίδι που αλλάζει τη Μάνη -Ποιες περιοχές ενώνει

Η νέα σύνδεση Γυθείου – Αρεόπολης – Γερολιμένα, πέρα από την αναβάθμιση των μετακινήσεων, προσφέρει και εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά που αναδεικνύουν το έργο.

﻿Η παράδοση του νέου τμήματος του δρόμου μεταξύ Γυθείου, Αρεόπολης και Γερολιμένα έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, καθώς πρόκειται για μια παρέμβαση που αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινότητά τους. Η νέα χάραξη ενσωματώνεται αρμονικά στο μανιάτικο τοπίο, κάτι που γίνεται ακόμη πιο εμφανές μέσα από τα εναέρια πλάνα που κυκλοφόρησαν και δείχνουν καθαρά την έκταση και τον χαρακτήρα του έργου.

Το έργο «Κατασκευή τμήματος 2Α της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας» δίνει σημαντική ώθηση στην οδική ασφάλεια αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη της Λακωνίας. Το συγκεκριμένο κομμάτι της διαδρομής, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν την Αρεόπολη, ήταν για χρόνια σημείο υψηλού κινδύνου λόγω κατολισθήσεων, που συχνά προκαλούσαν μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό 6,6 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε μια σειρά από κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις όπως ανύψωση της κατά μήκος τομής του δρόμου με οπλισμένα επιχώματα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης τύπου L και ολοκληρωμένο σύστημα αποστράγγισης με οχετούς, τάφρους και υπόγεια στραγγιστήρια. Από ψηλά, η τεχνική πολυπλοκότητα των εργασιών γίνεται ξεκάθαρη, με το video να αποτυπώνει πλήρως τη νέα γεωμετρία του άξονα.

Στο σημείο κατά την παράδοση του έργου είχε βρεθεί και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος αναφέρθηκε στο συνολικό πρόγραμμα έργων που εξελίσσεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου. Όπως τόνισε, στα οδικά έργα υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών με παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα των τοπικών δικτύων και ενισχύουν τον χαρακτήρα κάθε περιοχής.

﻿Για τη Λακωνία, στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες του συγκεκριμένου έργου, υπογραμμίζοντας όμως τη σημασία του για κατοίκους και επισκέπτες. Η νέα σύνδεση ενώνει δύο δημοφιλείς προορισμούς της Μάνης, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης και αυξάνοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διαδρομής, κάτι που γίνεται πλέον αισθητό τόσο στο δρόμο όσο και από ψηλά μέσα από τα πλάνου του καναλιού Up Stories.

