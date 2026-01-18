Αυτός είναι ο Έλληνας που δημιούργησε το διασημότερο αγροτικό Toyota στον κόσμo

Το νέο Toyota Hilux έχει ελληνική υπογραφή, με τον άνθρωπο πίσω από τη σχεδίασή του να είναι υπεύθυνος για μερικά από τα πιο ιδιαίτερα project της εταιρείας.

Το ιαπωνικό αγροτικό είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στον κόσμο, έχοντας χτίσει τη φήμη του σε κάθε γωνιά του πλανήτη ως το pick-up που «δεν σπάει» και δουλεύει σε σκληρές συνθήκες χωρίς να διαμαρτύρεται. Για δεκαετίες, το όνομά του είναι συνώνυμο της αντοχής και της αξιοπιστίας και γι’ αυτό κάθε νέα γενιά του αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η 9η γενιά του Hilux δεν είναι απλώς άλλη μία εξέλιξη του μοντέλου, αλλά φέρνει το ιστορικό αγροτικό στη νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά θα διατεθεί και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Σχεδιαστικά το project ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, αφού η νέα γενιά έπρεπε να κρατήσει αναλλοίωτη τη «σκληρή» εικόνα του Hilux, αλλά ταυτόχρονα να δείχνει πιο σύγχρονη και πιο αποδοτική αεροδυναμικά, ειδικά για την ηλεκτρική έκδοση.

Ο άνθρωπος που πέτυχε να ισορροπήσει την εικόνα του ήταν ένας Έλληνας της διασποράς, ο Nicolas (Nick) Hogios, επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος της Toyota Australia.

Γεννήθηκε το 1974 στο Σίδνεϊ, με τον πατέρα να κατάγεται από τον Αχλαδόκαμπο Πελοποννήσου, όπου έφυγε για την Αυστραλία σε ηλικία 16 ετών, ενώ η μητέρα του προερχόταν από την ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου. Από έξι ετών ζωγράφιζε αυτοκίνητα, χωρίς τότε να γνωρίζει ότι υπάρχει επάγγελμα που λέγεται «σχεδιαστής αυτοκινήτων».

Σπούδασε Βιομηχανικό Σχεδιασμό στο University of New South Wales και αποφοίτησε με άριστα. Το 1999 κέρδισε το βραβείο «New Designer of the Year» από τη Ford και το περιοδικό Wheels, γεγονός που του άνοιξε την πόρτα για να ξεκινήσει να εργάζεται στη Ford Australia ως junior designer. Μέσα σε δύο χρόνια ανέβηκε στη θέση του senior designer και συμμετείχε στη σχεδίαση των Ford Falcon BA XR6 και XR8, τόσο για τα αυτοκίνητα παραγωγής όσο και για τις αγωνιστικές τους εκδόσεις.

Την ίδια περίοδο υπέγραψε και ένα από τα πιο εμβληματικά «ντυσίματα» στην ιστορία των αυστραλιανών touring cars, το «Green-Eyed Monster», για το αγωνιστικό Falcon του Craig Lowndes στο πρωτάθλημα V8 Supercars, ένα σχέδιο που ξεκίνησε από ένα απλό σκίτσο και κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγωνιστικά χρώματα στην ιστορία της κατηγορίας.

Το 2002 μεταπήδησε στην Toyota Australia. Εκεί εξελίχθηκε σταδιακά μέχρι να γίνει Chief Designer – Product Design και επικεφαλής μιας ομάδας περίπου 25 σχεδιαστών, έχοντας την ευθύνη για projects που αφορούν την Αυστραλία αλλά και ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συνδυάζοντας την ιαπωνική φιλοσοφία του “Toyota Way” με τις ανάγκες διαφορετικών αγορών.

Μέσα σε 24 χρόνια στα γραφεία της ιαπωνικής εταιρείας έχει βάλει το «χέρι» του σε αρκετά μοντέλα και projects. Συγκεκριμένα, ηγήθηκε της σχεδίασης του Toyota Aurion του 2006, ενός μεσαίου sedan για την αγορά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, εισάγοντας στοιχεία όπως η «διπλή αρχιτεκτονική» στη μάσκα, εμπνευσμένη από την ιαπωνική αρχιτεκτονική, με στόχο ένα πιο παγκόσμιο και διαχρονικό design. Μάλιστα, το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη «αύριο».

Επιπλέον, ήταν επικεφαλής για το Toyota 86 Shooting Brake Concept, μια σχεδιαστική μελέτη της αυστραλιανής ομάδας του που μετέτρεπε το 86 σε πιο πρακτικό μοντέλο, με τροποιημένο πίσω μέρος και μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, Ακόμα, ο ίδιος και η ομάδα του προσαρμόσαν το Supra στο νέο κοινό πλαίσιο της κατηγορίας Supercars και δημιούργησαν την αγωνιστική εκδοχή Gen3 Toyota GR Supra Supercar.

Χέρι έβαλε και στο Toyota HiLux Tonka Concept, ένα ακραίο off-road concept που συνέδεσε το Hilux με το brand Tonka, δημιουργώντας μια πιο «παιχνιδιάρικη» αλλά ταυτόχρονα σκληροτράχηλη εκδοχή του pick-up. Σήμερα, ο Nicolas Hogios καθορίζει τη σχεδιαστική κατεύθυνση των μελλοντικών γενεών Hilux, αφού το στούντιο της Toyota Australia, υπό την καθοδήγησή του, έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας και των επόμενων Hilux, πέρα από την 9η γενιά.

Από τον Αλέξανδρο Ισιγώνη, που σχεδίασε το εμβληματικό Mini, μέχρι τον Nicolas Hogios που βάζει την ελληνική του υπογραφή στο πιο διάσημο αγροτικό του κόσμου, οι Έλληνες σχεδιαστές έχουν καταφέρει να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια αυτοκίνηση. Άλλοτε με επαναστατικές ιδέες, άλλοτε με ήσυχες αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, δείχνουν ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να σταθεί στην πρώτη γραμμή της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας.

