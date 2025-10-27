Αυτόνομο περιπολικό βγήκε στους δρόμους

Η περιοχή του Miami-Dade στην Florida των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απέκτησε το πρώτο αυτόνομο περιπολικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιτηρεί σημεία υψηλού κινδύνου, συλλέγοντας διάφορες πληροφορίες.

Το πλήρες όνομα του συγκεκριμένου οχήματος είναι «Police Unmanned Ground Patrol Partner», ωστόσο του έχει δοθεί ήδη το παρατσούκλι PUG. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Ford Police Interceptor Utility, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται συνήθως στη χώρα και βασίζεται στο Explorer. Η τροποποίησή του έχει γίνει από το Policing Lab.

Εκτός από τις ειδικές χρωματικές επιλογές του αμαξώματος και το λογότυπο της αστυνομίας που φαίνονται και στις φωτογραφίες, το PUG εξοπλίζεται με αρκετές κάμερες. Φέρει μεταξύ άλλων, μία θερμική απεικόνισης, ένα σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, αλλά και μια βάση για απογείωση drone. Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης έχει εξελιχθεί από την Perrone Robotics. Βέβαια για ευνόητους λόγους, δεν έχουν δημοσιευθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το περιπολικό χωρίς αστυνομικούς, αναμένεται να… «γυρίζει» σε δρόμους, όπου υπάρχει υψηλή εγκληματικότητα, λειτουργώντας αποτρεπτικά. Παράλληλα θα χρησιμεύει ενθαρρυντικά και για τους ίδιους τους αστυνομικούς. Να αναφέρουμε πως σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα έχει διάρκεια ένα έτος. Αν αποδειχθεί στην πράξη λοιπόν η αποτελεσματικότητά του, λογικά θα έχει και συνέχεια.

Μερικοί από τους βασικούς του στόχους είναι η βελτίωση της αντίδρασης της ίδιας της αστυνομίας αναφορικά με το έγκλημα, η αύξηση της αίσθησης της ασφάλειας για τους αξιωματικούς και η φυσικά η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

