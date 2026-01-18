Το αυτοκίνητο της Sony βγήκε από τη γραμμή παραγωγής

Ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, στο περιθώριο της Έκθεσης Τεχνολογίας CES, όταν είχε παρουσιαστεί το Afeela 1 Singature.

Ένα χρόνο μετά, το εν λόγω μοντέλο που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Sony με τη Honda (οι δύο εταιρείες δημιούργησαν ακόμη και μια κοινοπραξία που ονομάζεται Sony Honda Mobility) βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, σε χρονικό σημείο εναρμονισμένο με το αρχικό χρονοδιάγραμμα! Έστω και σε μορφή προπαραγωγής, αφού η κανονική παρουσίαση της τελικής μορφής αλλά και το επίσημο λανσάρισμά του, αναμένονται μέσα στο τρέχον έτος.

Η πιλοτική παραγωγή του Afeela 1 ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Honda στο East Liberty του Οχάιο, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το όχημα πληροί τα πρότυπα ποιότητας. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία για την έναρξη της κανονικής παραγωγής ούτε για τις πρώτες παραδόσεις, όμως η Susan Dulik, υπεύθυνη ποιότητας προϊόντων της SHM, δήλωσε: «Θα φροντίσουμε ώστε όλες οι λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στο όχημα να λειτουργούν άψογα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προσφέροντας την εμπειρία που υπόσχεται η Afeela. Δεν θα παρέχουμε μόνο τεχνολογία, αλλά και μέγιστη αξιοπιστία. Αυτή είναι η δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας».

Το Afeela 1 θα εξοπλίζεται με σύστημα κίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες ισχύος περίπου 400 ίππων, ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος έως 150 kW μέσω υποδοχής NACS (τύπου Tesla) και αυτονομία περίπου 480 χιλιομέτρων, χάρη στη μπαταρία των 91 kWh.

Παρότι ο σχεδιασμός του είναι σχετικά συμβατικός, το Afeela 1 υπόσχεται να αποτελέσει μια μοναδική πρόταση, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Honda στην αυτοκινητοβιομηχανία με την εμπειρία της Sony στους τομείς της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας. Θα διαθέτει εξοπλισμό άνεσης, ευκολίας και ψυχαγωγίας που, σύμφωνα με τη SHM, θα… ξελογιάσει τους αγοραστές.

Η ασφάλεια είναι ένας τομέας στον οποίο η SHM ποντάρει, αφού το Afeela 1 θα διαθέτει σύστημα 40 αισθητήρων, εκ των οποίων 18 κάμερες, μία μονάδα lidar, εννέα ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων. Αυτό το σύνολο επιτρέπει συνεχή και σαφή εικόνα του περιβάλλοντος του οχήματος και αποτελεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτοματοποιημένη οδήγηση επιπέδου 3. Αν και αυτή η λειτουργία δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το λανσάρισμα, η SHM σκοπεύει να την ενεργοποιήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Και στο άλλο άκρο, αυτό της ψυχαγωγίας, το νέο μοντέλο θα έχει ενσωματωμένο PlayStation 5!

Το πολυτελές ηλεκτρικό sedan με καθαρές γραμμές, έντονη κλίση στο πίσω μέρος της οροφής και λεπτά φωτιστικά σώματα. Με μήκος 4915 mm, πλάτος 1900 mm, ύψος 1460 mm και μεταξόνιο στα 3000 mm. Διαστάσεις παρόμοιες με του άμεσου ανταγωνισμού των Xiaomi SU7 και του Tesla Model S.

