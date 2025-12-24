Αυτοκίνητο στον Άλιμο εισέβαλε στην είσοδο καταστήματος και τραυμάτισε μία υπάλληλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Αλίμου όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, άγνωστο γιατί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Ρεπορτάζ: Κώστας Βουλγαράκης

ertnews.gr