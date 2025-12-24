PoliceNET of Greece logo
Αυτοκίνητο στον Άλιμο εισέβαλε στην είσοδο καταστήματος και τραυμάτισε μία υπάλληλο

08:29 | 24/12/2025

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Αλίμου όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, άγνωστο γιατί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Ρεπορτάζ: Κώστας Βουλγαράκης

ertnews.gr

