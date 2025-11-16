PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Νεκρό ένα άτομο

εκαβ
20:44 | 16/11/2025

Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες. Το γεγονός συνέβη χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

   Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενός μη νόμιμου μετανάστη, καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μη νόμιμων μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

   Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis