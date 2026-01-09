Αυτοκίνητο ανετράπη και έπεσε σε χαντάκι - 4 άτομα στο νοσοκομείο

Όλα έγιναν το απόγευμα των Θεοφανίων, την περασμένη Τρίτη σε παρακαμπτήριο δρόμο στο ύψος του οικισμού Πολυδάμειο των Φαρσάλων, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα των Φαρσάλων, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να ….προσγειωθεί σε χαντάκι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τους 4 τραυματίες σε νοσοκομεία τόσο της Λάρισας όσο και του Βόλου για τις πρώτες βοήθειες.