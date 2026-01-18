Αυτοκίνητα: Οι νικητές των πωλήσεων στην Ελλάδα

Για άλλον έναν μήνα πτώση (-1,7%) σημείωσαν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το συνολικό ποσοστό των πωλήσεων τον Δεκέμβριο του 2025 άγγιξε το 10,7%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις από Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2025 έκλεισαν στο 6,2%.

Τα υβριδικά μοντέλα ήταν οι μεγάλοι νικητές των πωλήσεων. Τα ήπια και full hybrid μοντέλα κατέλαβαν το 45,5% της συνολικής αγοράς καταγράφοντας αύξηση 6,6%, ενώ παρόμοια ανοδική πορεία είχαν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα. Κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 4,2% καταλαμβάνοντας τον προηγούμενο μήνα ποσοστό 12,5%.

Πτώση σημείωσαν τα μοντέλα με κύριο καύσιμο την βενζίνη (χωρίς κάποια υβριδική τεχνολογία, -7,2%) και τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα (-0,8%). Επίσης πτωτική ήταν και η πορεία των μοντέλων με διπλό καύσιμο (-1,1%).

Η αγαπημένη κατηγορία των Ελλήνων καταναλωτών για άλλον έναν μήνα ήταν η «Β» καταλαμβάνοντας ποσοστό 52,3%. Από αυτά τα SUV είχαν ποσοστό 37%. Η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία ήταν η «C» με συνολικό ποσοστό 32,2% και τα SUV της κατηγορίας είχαν ποσοστό 26,9%. Ακολούθησε η «D» κατηγορία με συνολικό ποσοστό 10,4% και η «Α» με ποσοστό 2,9%. Όλο το 2025 το ποσοστό των πωληθέντων SUV άγγιξε το 74,9%, δείχνοντας τόσο την τάση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά όσο και την επιθυμία των Ελλήνων για ψηλά και με περισσότερες δυνατότητες αυτοκίνητα.