Αυτοί είναι οι νέοι υπόγειοι «γίγαντες» της Αθήνας -Σε ποιες γειτονιές θα κατασκευαστούν τα 4 πάρκινγκ των 1.410 θέσεων

Η δημιουργία τεσσάρων νέων χώρων στάθμευσης στην Αθήνα αναμένεται να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο μερίδας κατοίκων της, την ώρα που το πρόβλημα εύρεσης διαθέσιμων δημόσιων θέσεων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Το παρκάρισμα στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε καθημερινό πρόβλημα για χιλιάδες οδηγούς, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να παρκάρουν παράνομα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διαβίωση των κατοίκων.

Κάθε είδηση επομένως σχετική με τη δημιουργία νέων θέσεων πάρκινγκ είναι καλοδεχούμενη. Έπειτα από τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας ενός πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά, τώρα έχουμε δύο ακόμη ανακοινώσεις που θα χαροποιήσουν τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών.

Το υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά

Η πρώτη αφορά στην κατασκευή δύο νέων υπόγειων πάρκινγκ στη Νέα Σμύρνη, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο δήμαρχός της, Γιώργος Κουτελάκης, σε δημοσίευσή του στον λογαριασμό του στο Facebook. Συγκεκριμένα, το πρώτο από τα δύο υπόγεια πάρκινγκ θα χτιστεί στην Εστία Νέας Σμύρνης, και το δεύτερο στη διασταύρωση Εφέσου και Κορδελιού, ενώ θα έχουν χωρητικότητα 300 θέσεων το καθένα.

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά στην κατασκευή ενός ακόμη υπόγειου πάρκινγκ ακριβώς δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στη Νέα Ιωνία, για το οποίο το carandmotor.gr είχε ενημερώσει πριν από περίπου έναν μήνα σχετικά με την εύρεση προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του.

Όπως ανακοινώθηκε στον λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής στο Facebook, υπεγράφη η σχετική σύμβαση ύψους 14,2 εκατ. ευρώ που δρομολογεί την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ, το οποίο θα φτιαχτεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Νέας Ιωνίας, επιφάνειας 7.490 τ.μ.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής ο νέος υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων θα έχει χωρητικότητα 310 οχημάτων, ενώ σημειώνεται πως το συγκεκριμένο έργο βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 1998. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός των επομένων 28 μηνών.

Οι 1.410 θέσεις στάθμευσης που δημιουργούν συνολικά οι τέσσερις παραπάνω υπόγειοι χώροι στάθμευσης αναμένεται να προσφέρουν σημαντική ανάσα στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, ενώ η υπόγεια κατασκευή τους αλλοιώνει ελάχιστα την υπέργεια διαρρύθμιση του αστικού τοπίου.

