Αυτοί είναι οι νέοι Διοικητές στις 5 Ταξιαρχίες του Έβρου

Τοποθετήθηκαν οι νέοι Διοικητές στις 5 πλέον Ταξιαρχίες του νομού Έβρου, αφού καταργήθηκε ως γνωστόν η έκτη και συγκεκριμένα η 7η Ταξιαρχία με έδρα τον Προβατώνα Σουφλίου.

Συγκεκριμένα, με σχετικές αποφάσεις τοποθετήθηκαν οι Ταξίαρχοι ως εξής:

Στην 3η Ταξιαρχία ΡΙΜΙΝΙ με έδρα την Καβύλη Ορεστιάδας, νέος Διοικητής αναλαμβάνει ο Ταξίαρχος Αγγέλης Νικόλαος, στην θέση του Φωτεινόγλου Αθανάσιου που πάει στην ΔΕΠ Επιτελάρχης.

Στην 30η Ταξιαρχία ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ με έδρα τον Λαγό Διδυμοτείχου αναλαμβάνει νέος Διοικητής ο Ταξίαρχος Γκανίδης Κωνσταντινίνος στην θέση του Οικονομάκου Γεώργιου που αποστρατεύθηκε.

Στην 50η Ταξιαρχία ΑΨΟΣ με έδρα το Σουφλί τοποθετήθηκε Διοικητής ο Ταξίαρχος Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος στη θέση του Ταξίαρχου Λυμπερέα Δημήτρη που τοποθετήθηκε Διοικητής στην 96 ΑΔΤΕ

Στην 31η Ταξιαρχία με έδρα την Καβησσό Φερών τοποθετήθηκε ο Ταξίαρχος Τσιατσιάνης Σωτήριος στην θέση του Τσοτάκου Στέφανου που πάει στην ΣΠΖ ως Διοικητής

Στην 23η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων Αλεξανδρούπολης, τοποθετείται ο Ταξίαρχος Καλκετινίδης Κωνσταντίνος στη θέση του Ταξίαρχου Σαραφίδη Παντελεήμωνα

Πηγή: evros-news.gr