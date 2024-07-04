Αυτοί είναι οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τις Ομάδες Εργασίας – Υποστήριξης της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:
Βάσει του άρθρου 29 παρ. 4 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Διαβάστε επίσης
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
1) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2) ΛΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ
3) ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
4) ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5) ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2) ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5) ΤΟΛΟΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2) ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
3) ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4) ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΜΟΜΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ) ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (BLS) & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ (STOP THE BLEED)
1) ΒΟΡΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3) ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΖΩΗΣ
4) ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6) ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ε) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΑΠΟΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4) ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5) ΤΖΑΤΖΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
6) ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
1) ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2) ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
3) ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΤΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ζ) ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΥΑ - ΠΟΑΣΥ
1) ΚΟΚΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2) ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3) ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4) ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
Ο Γενικός Γραμματέας
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος