Αυτοί είναι οι 43 νέοι εφέτες που επέλεξε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Τους 43 νέους Εφέτες μεταξύ των Προέδρων Πρωτοδικών της χώρας, επέλεξε Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου σε συνεδρίασή του.
Όπως αποφάσισε στο βαθμό του Προέδρου Εφέτη προάγονται οι εξής πρόεδροι Πρωτοδικών:
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1. ΦΩΣΤΗΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3. ΠΡΑΣΣΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ
5. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6. ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΔΑΜΑΣΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΑΘΗΝΩΝ
8. ΤΣΟΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΘΗΝΩΝ
9. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΑΘΗΝΩΝ
11. ΒΑΤΙΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΧΑΝΙΩΝ
12. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΒΟΛΟΥ
13. ΧΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ
14. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΟΛΟΥ
15. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16. ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
17. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΑΘΗΝΩΝ
18. ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
19. ΓΙΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΑΘΗΝΩΝ
20. ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21. ΚΥΡΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
22. ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24. ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25. ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΘΗΝΩΝ
26. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΑΘΗΝΩΝ
27. ΔΑΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ
28. ΜΠΕΛΔΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΘΗΝΩΝ
29. ΜΕΤΣΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΒΟΛΟΥ
30. ΔΟΥΚΑΣ ΔΟΥΚΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31. ΜΑΣΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΑΜΙΑΣ
32. ΤΣΙΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ
33. ΤΕΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΛΑΡΙΣΑΣ
34. ΧΟΝΔΡΟΣΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ
35. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36. ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΑΘΗΝΩΝ
37. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
38. ΤΑΛΑΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
39. ΒΑΪΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΓΥΘΕΙΟΥ
40. ΚΟΥΜΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
41. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΡΑΣΜΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΘΗΝΩΝ
42. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -ΑΘΗΝΩΝ
43. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΘΗΒΩΝ