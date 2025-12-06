Αυτόφωρη σύλληψη 2 ατόμων για κλοπή

Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν βραδινές ώρες της 03-12-2025, σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, μία 31χρονη γυναίκα κι έναν ανήλικο νεαρό, διότι, μαζί με συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, διέρρηξαν επιβατικό αυτοκίνητο και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα της ιδιοκτήτριας του.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών και την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 6 Σεπτεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου του 2025, τα προαναφερόμενα τρία άτομα διέπραξαν δεκαπέντε (15) ακόμη κλοπές, στις ίδιες περιοχές, αφαιρώντας συνολικά ένα όχημα, χρηματικά ποσά, ρούχα και αντικείμενα των παθόντων αξίας τουλάχιστον (465) ευρώ.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους προσωπικά αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από επιβατικό της αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες με τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.