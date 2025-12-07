Αυτόφωρες συλλήψεις 16 ατόμων από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης

Στην αυτόφωρη σύλληψη δεκαέξι (16) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(2) άτομα για κλοπή. Πρόκειται για δύο 18χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι, ξημερώματα προχθες (05-12-2025), εισήλθαν σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων και αφαίρεσαν αντικείμενα από τρείς θυρίδες, ενώ προκάλεσαν φθορές σε άλλες επτά, στην προσπάθειά τους να τις παραβιάσουν. Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα κι ένα κατσαβίδι. Τα κλοπιμαία θα αποδοθούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας.

(2) άτομα για απόπειρα ληστείας. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 21 και 31 ετών, οι οποίοι προσέγγισαν πεζό ημεδαπό στην περιοχή του κέντρου πόλης και με χρήση σωματικής βίας προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο.

(6) άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και 43χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης (12) ετών και χρηματική ποινή για παραβάσεις οικονομικής φύσης.

(1) άτομο και συγκεκριμένα 46χρονο ημεδαπό για εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ο οποίος, μαζί με δύο συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, απογευματινές ώρες της 04-12-2025 κι ενώ κινούνταν με επιβατικό αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, ακινητοποίησαν 42χρονο αλλοδαπό και με χρήση σωματικής βίας, αλλά και μετερχόμενοι απειλές για τη ζωή του ιδίου και της οικογένειάς του, απαιτούσαν εκβιαστικά να αποσύρει έγκληση που είχε υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο εναντίον του συλληφθέντα. Ο παθών είχε μεταφερθεί από συγγενικό του πρόσωπο σε νοσοκομείο της πόλης για προληπτικούς λόγους.

(3) άτομα για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια.

(1) άτομο για επικίνδυνη οδήγηση. Πρόκειται για 62χρονο αλλοδαπό, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες προχθες (05-12-2025), κατελήφθη να οδηγεί Δ.Χ.Φορτηγό τράκτορα με ρυμουλκούμενο επικαθήμενο και να κινείται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης αντίθετα προς τη νόμιμη κατεύθυνση κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και την ακεραιότητα των υπολοίπων χρηστών της οδού, καθώς υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και

(1) άτομο και συγκεκριμένα 47χρονο ημεδαπό για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.