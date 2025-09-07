Αυτόφωρες συλλήψεις 10 ατόμων από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης

Στην αυτόφωρη σύλληψη δέκα (10) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(3) άτομα για περιπτώσεις κλοπών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης δύο αλλοδαπών γυναικών ηλικίας 21 και 34 ετών, οι οποίες κατελήφθησαν, επ’ αυτοφώρω στο κέντρο πόλης, να αφαιρούν από τσάντα διερχόμενης, επίσης, αλλοδαπής γυναίκας, το χρηματικό ποσό των (2.200) ευρώ. Τα χρήματα αποδόθηκαν στην παθούσα.

(1) άτομο για έκθεση. Πρόκειται για 61χρονη ημεδαπή, η οποία έχοντας αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της, αυτή διέφυγε της προσοχής της και εντοπίστηκε βραδινές ώρες της 04-09-2025, σε περιοχή του Κορδελιού, από διερχόμενο πολίτη.

(1) άτομο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αφού με χρήση σπρέι προκάλεσε φθορά σε τοιχοποιία εξωτερικά περίφραξης μορφωτικού και πολιτιστικού ιδρύματος. Πρόκειται για 26χρονη ημεδαπή η οποία, κατά τη σύλληψή της εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς.

(2) άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα.

(1) άτομο και συγκεκριμένα 45χρονο ημεδαπό, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Ειδικότερα, ξημερώματα χτες (06-09-2025), αστυνομικοί Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντόπισαν τον προαναφερόμενο άντρα να κινείται με δίκυκλο στο κέντρο πόλης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.

(1) άτομο για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή. Προηγήθηκε σχετική καταγγελία 44χρονης αλλοδαπής, σύμφωνα με την οποία 45χρονος ημεδαπός, κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Αρχές Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από μεταξύ τους γνωριμία και αφού την κατακρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα του κέντρου πόλης, προέβαινε συστηματικά στις προαναφερόμενες πράξεις. Στην καταγγέλλουσα αποδόθηκαν το δελτίο ταυτότητάς της και προσωπικά της αντικείμενα. Ο συλληφθείς υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 44χρονης γυναίκας για ψευδή καταμήνυση, η οποία συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ οι αστυνομικοί έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά και σε καθημερινή βάση.