Αυτό είναι το νέο επάγγελμα που θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα -Χιλιάδες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια

Η συνεχής είσοδος νέων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην αγορά, αυξάνει την ανάγκη για την ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνιτών.﻿

Κερδίζει συνεχώς έδαφος η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, με όλο και περισσότερους οδηγούς να επιλέγουν ως καινούργιο αυτοκίνητο ένα μηδενικών ρύπων όχημα, αποβάλλοντας την όποια επιφυλακτικότητα διατηρούσαν.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία των τελευταίων ετών που αποτυπώνουν την αύξηση των πωλήσεων σχετικής τεχνολογίας οχημάτων χρόνο με το χρόνο, με το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά να έχει καθοριστική συμβολή.

Από τις 2.176 ταξινομήσεις (μερίδιο 2,16%) αμιγώς ηλεκτρικών ΙΧ το 2021, τις 2.827 το 2022 και τις 6.379 το 2023, φτάσαμε στις 8.707 (μερίδιο 6,35%) το περασμένο έτος και πλέον, μέσα στο 2025 οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν ήδη φθάσει στις 6.154 ταξινομήσεις.

Αντιπροσωπευτικός της επέλασης των ηλεκτρικών οχημάτων επί ελληνικού εδάφους είναι και ο αριθμός των δημόσιων φορτιστών: Από 58 που ήταν το 2019 τα σημεία φόρτισης, σήμερα το δίκτυο έχει ξεπεράσει τα 7.000, ενώ μέχρι το 2030 στόχος είναι να φτάσουν 25.000, όπως έχουν επισημάνει κατά το παρελθόν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα ανωτέρω, φυσικά, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνιτών﻿ που θα έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να φροντίζουν για τη συντήρηση και επισκευή της εν λόγω κατηγορίας οχημάτων. Όσο αυξάνονται μάλιστα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους, τόσο θα μεγαλώνει η ζήτηση για άρτια καταρτισμένους τεχνίτες οι οποίοι θα αποτελέσουν το επάγγελμα του μέλλοντος.

Ο δρόμος για την ανάπτυξη του εν λόγω επαγγέλματος, το οποίο δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης δημοφιλίας των ηλεκτρικών ΙΧ αναμένεται να γίνει περιζήτητο στο μέλλον, άνοιξε με την Υπουργική Απόφαση 151639/2023, μέσω της οποίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής, δηλαδή των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των E-REV (Extended Range Electric Vehicles), των (αυτοφορτιζόμενων) υβριδικών και των plug-in hybrid.

Οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης είναι οι τεχνίτες που αναλαμβάνουν την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας τους μέσα στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες

Τεχνιτών:

Κατηγορία 1, δηλαδή τεχνίτες που εκτελούν εργασίες οι οποίες αφορούν τη βασική συντήρηση του οχήματος και δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης (το οποίο αποτελεί την πηγή τροφοδοσίας ενέργειας του ηλεκτροκίνητου οχήματος) ﻿

δηλαδή τεχνίτες που εκτελούν εργασίες οι οποίες αφορούν τη βασική συντήρηση του οχήματος και δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης (το οποίο αποτελεί την πηγή τροφοδοσίας ενέργειας του ηλεκτροκίνητου οχήματος) -Κατηγορία 2, δηλαδή τεχνίτες που -μεταξύ άλλων- γνωρίζουν να αφαιρούν και να επανατοποθετούν τη μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης και να απενεργοποιούν, όπως και να θέτουν εκ νέου σε λειτουργία το σύστημα. Επίσης, ο τεχνίτης Κατηγορίας 2 είναι αυτός που καθοδηγεί τον τεχνίτη Κατηγορίας 1

Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β) να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μίας εκ των κάτωθι περιπτώσεων του ν. 1575/1985 (Α’ 207):

βα) Μηχανοτεχνίτη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2.

ββ) Ηλεκτροτεχνίτη της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2,

βγ) Διπλωματούχου μηχανικού της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

βδ) Τεχνολόγου μηχανικού της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανώτερων σχολών (σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ) Να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση του άρθρου 6 της παρούσας για τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1.

Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ο υποψήφιος πρέπει:

α) Να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,

β) να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση του άρθρου 6 της παρούσας για τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2.

Φορείς επιμόρφωσης είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ήτοι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), και τα αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) κατά

την παρ. (θ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

