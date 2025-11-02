Αυτή είναι η νέα μάρκα που έρχεται στην Ελλάδα -Ποιος όμιλος τη φέρνει

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου εμπλουτίζεται με μία νέα μάρκα και η εμπορική της πορεία θα εκκινήσει με δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Μία νέα αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται να λανσαριστεί αυτές τις μέρες στην εγχώρια αγορά, δίνοντας στο υποψήφιο αγοραστικό κοινό μία ισχυρή εναλλακτική πρόταση που αναμένεται να κάνει αίσθηση και φυσικά θα ανακατέψει την τράπουλα.

Η νέα μάρκα είναι η GAC Aion, GAC Aion New Energy Automobile Co., και εισαγωγέας είναι η Inchcape Hellas. Η τελευταία υπενθυμίζουμε ότι εισάγει και τα ιαπωνικά μοντέλα των Toyota και Lexus, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται σε εμπειρία, οργάνωση και υπηρεσίες μετά την αγορά.

Ο CEO & Managing Director της Inchcape Hellas, Hermann Riedl, ανάφερε ότι η συνεργασία με το GAC Group και η προσθήκη της GAC Aion στο portfolio της εταιρείας, αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς το μέλλον. Μεταξύ άλλων, ο κ. Reidl ανέφερε «Η συνεργασία μας με το GAC Group και η ένταξη της GAC AION στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελούν μια ακόμη στρατηγική επιλογή που εκφράζει με σαφήνεια το όραμά μας: να φέρουμε στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό».

Η GAC Aion ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 και είναι μια καινοτόμος εταιρείας υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε από τον Όμιλο GAC με σκοπό να αποτελέσει τον πλοηγό για την μελλοντική ανάπτυξη του γκρουπ στα οχήματα Νέας Ενέργειας.

Σκοπός της GAC Aion είναι να προσφέρει έξυπνα και προηγμένα αυτοκίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης, με σκοπό να καταστεί ως ο κορυφαίος και πιο αξιόπιστος κατασκευαστής αυτοκινήτων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη ασφάλεια.

Η εμπορική πορεία της GAC Aion θα ξεκινήσει με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το μικρομεσαίο χάτσμπακ UT των 4,27 μέτρων και το μικρομεσαίο SUV V των 4,61 μέτρων. Η πρώτη γενιά του UT λανσαρίστηκε πριν μερικούς μήνες και την σχεδίασή του έχει επιμεληθεί το ιταλικό Κέντρο Σχεδιασμού της εταιρείας στο Μιλάνο. Οι χώροι που προσφέρει το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων είναι γενναιόδωροι και στην καμπίνα του δεσπόζει η κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών και ο οδηγός ενημερώνεται από ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών. Προσφέρει συστήματα που επιτρέπουν αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, με τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας να υπερπληρούν τα ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας. Η σύγχρονη μπαταρία τύπου LFP επιτρέπει ταχυφόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά και είναι ανθεκτική ακόμα και σε πυροβολισμό.

Το SUV V βρίσκεται στη δεύτερη γενιά του και ξεχωρίζει για τον εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας, καθώς και για τα προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Η μπαταρία τύπου LFP (Magazine Battery 2ης γενιάς) έχει χωρητικότητα 75,3 kWh και η πλατφόρμα AEP 3.0 διαθέτει ένα πλήρως υγρόψυκτο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Η αυτονομία φτάνει τα 510 χλμ. (WLTP) και μία ταχυφόρτιση από το 30% έως το 80% διαρκεί μόλις 18 λεπτά. Στα highlight του μοντέλου είναι ο πλευρικός αερόσακος μήκους 2,3 μέτρων και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που υποστηρίζονται από την A.I. (5 αστέρια στον Euro NCAP), η μεγάλη γυάλινη πανοραμική οροφή, τα θερμαινόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ και το ενσωματωμένο ψυγείο.

Με την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας της GAC Aion στην Ελλάδα, η Inchcape έχει ήδη συγκροτήσει μια δυναμική ομάδα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά αυτοκινήτου και βαθιά κατανόηση των νέων τάσεων.

Στο τιμόνι βρίσκεται ο Νίκος Πρέζας, Brand Director, με πολυετή επιτυχημένη πορεία σε θέσεις στρατηγικής και ανάπτυξης εμπορικών brands στην ελληνική αυτοκινηταγορά. Επίσης, τα θέματα της εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνιακής στρατηγικής φέρουν την υπογραφή της Κλαίρης Χατζηγιάννη, Corporate & Brand Communications Mgr., η οποία, έχοντας επί δεκαετίες τα ηνία της επικοινωνίας στην Toyota, έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά της να διαμορφώνει στρατηγικές επικοινωνίας που ενισχύουν την αξιοπιστία και την ανθρώπινη εικόνα της μάρκας.

Μαζί, συνθέτουν ένα ισχυρό δίδυμο που ήδη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η GAC Aion θα παρουσιασθεί και θα εδραιωθεί στην ελληνική αγορά.

