Αυτή είναι η ισχυρότερη Porsche Macan -Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Η Porsche παρουσιάζει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Macan GTS, επεκτείνοντας τη σειρά των ηλεκτρικών SUV της με μια έκδοση που εστιάζει περισσότερο από ποτέ στον σπορτίφ χαρακτήρα και την οδηγική απόλαυση.

﻿Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Porsche αποκτά την πιο ισχυρή έως τώρα έκδοση της, αφού έκδοση GTS, η οποία ξεπερνά σε ισχύ και την δικίνητη άλλα και την 4κίνητη έκδοση είναι πλέον διαθέσιμη.

Πιο συγκεκριμένα, με υψηλότατη ισχύ, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα και σπορ αερανάρτηση με χαμηλωμένο ύψος﻿, το νέο GTS θέτει νέα πρότυπα στην ευελιξία και τη δυναμική συμπεριφορά.

Και αυτό γιατί το GTS, όπως και το Macan Turbo, εφοδιάζεται με τον ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα πίσω άξονα της σειράς. Ο κινητήρας αυτός χρησιμοποιεί έναν ιδιαίτερα αποδοτικό αντιστροφέα καρβιδίου του πυριτίου 900 αμπέρ, προσφέροντας 516 ίππους (380 kW) σε συνδυασμό με τον εμπρός κινητήρα.

Μάλιστα, με ενεργοποιημένο το Launch Control, η ισχύς αυξάνεται στα 571 ίππους (420 kW), ενώ η ροπή φτάνει τα 955 Nm. Το κιβώτιο μετάδοσης, με λόγο σχέσης 9,0:1, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει τις ακραίες τιμές ροπής των εκδόσεων υψηλών επιδόσεων, με την μπαταρία υψηλής τάσης που αποτελεί την «κάρδια» της Macan GTS να έχει χωηρτικότητα 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 586 χιλιόμετρα (σε συνθήκες WLTP) και φορτίζοντας από 10 έως 80% μέσα σε μόλις 21 λεπτά σε ταχυφορτιστή ισχύος έως 270 kW.

Το νέο μοντέλο συνδυάζει εντυπωσιακή απόδοση και κορυφαία επιτάχυνση﻿, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, τα 200 χλμ./ώρα να έρχονται σε 13,3 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ/ώρα.Η μέση κατανάλωση, σύμφωνα με την Porsche είναι 18,5 kwh/100 χλμ., ενώ μέσα στην πόλη περιορίζεται στα 13,9 kwh/100 χλμ..

Η Macan GTS διαθέτει και στο βασικό εξοπλισμό της το πακέτο Sport Chrono, το οποίο περιλαμβάνει πλέον και τη λειτουργία «track mode» που γνωρίζουμε ήδη από την Taycan. Η λειτουργία αυτή προετοιμάζει το αυτοκίνητο για οδήγηση υψηλών απαιτήσεων, αυξάνοντας την ψύξη της μπαταρίας και μειώνοντας την απώλεια ισχύος λόγω θερμότητας, προσφέροντας έτσι σταθερή απόδοση σε παρατεταμένη χρήση.

Η αερανάρτηση έχει δεχθεί ειδική ρύθμιση για το GTS και συνδυάζεται με το Porsche Active Suspension Management (PASM), ενώ το αμάξωμα είναι χαμηλότερο κατά 10 χιλιοστά και η ρύθμιση των αμορτισέρ και των αντιστρεπτικών ράβδων έχει προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει κορυφαία ακρίβεια στις στροφές και εξαιρετική ευελιξία﻿.

Η κατανομή βάρους 48:52 υπέρ του πίσω άξονα, σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης και το Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), συμβάλλουν σε ένα σύνολο που αποδίδει αρμονικά, δίνοντας στο μοντέλο έντονο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Σημειώνεται επίσης πως διατίθεται προαιρετικά και σύστημα διεύθυνσης στους πίσω τροχούς.

Οι μηχανικοί της Porsche έχουν μεριμνήσει επίσης και για την ηχητική εμπειρία με το Porsche Electric Sport Sound (PESS) να προσφέρει δύο αποκλειστικά ηχητικά προφίλ GTS, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία Sport ή Sport Plus.

Το νέο μοντέλο, πιστό στην ταυτότητα του GTS, ξεχωρίζει τόσο για την ισχυρότατη αποδοτικότητα του όσο και για την δυναμική εμφάνιση του. Έτσι,όσον αφορά την εξωτερική της εμφάνιση, η νέα Macan GTS διατηρεί τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό των εκδόσεων GTS με σκούρες λεπτομέρειες σε διάφορα σημεία του αμαξώματος.

Τα Matrix LED εμπρός φώτα είναι φιμέ, ενώ οι έντονα τονισμένες γωνίες των προφυλακτήρων δίνουν έμφαση στο πλάτος του αυτοκινήτου.

Από τις αρχές του 2026 η Porsche θα διαθέτει για όλα τα Macan ένα νέο πακέτο Sport Design, με το GTS να είναι το πρώτο που το υιοθετεί, διαθέτοντάς το μάλιστα στάνταρ και με αποκλειστικά στοιχεία σχεδίασης.

Οι λεπτομέρειες όπως, τα ένθετα, τα φτερά και η άκρη της ενεργής πίσω αεροτομής είναι βαμμένα σε μαύρο χρώμα, ενώ τα φιμέ πίσω φώτα ολοκληρώνουν τη σπορ εικόνα. Το GTS διαθέτει στάνταρ ζάντες 21 ιντσών τύπου Macan Design σε απόχρωση Anthracite Grey, ενώ προαιρετικά προσφέρονται οι 22άρες RS Spyder Design στο ίδιο φινίρισμα.

Στο εσωτερικό, το Macan GTS διακρίνεται για τον έντονα σπορ χαρακτήρα του. Το ταμπλό, το τιμόνι και τα πάνελ των θυρών επενδύονται με υλικό Race-Tex σε συνδυασμό με μαύρο δέρμα, ενώ τα καθίσματα 18 ρυθμίσεων διαθέτουν κεντρικά τμήματα σε Race-Tex και πλευρικά σε δέρμα. Για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό Macan, η Porsche προσφέρει το προαιρετικό GTS Interior Package που συνδυάζει τα χρώματα του εσωτερικού με εκείνα του αμαξώματος. Το τιμόνι φέρει σήμανση GTS στο ίδιο χρώμα, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει και ανθρακονημάτινα διακοσμητικά σε ταμπλό, πόρτες και τιμόνι.

Η φιλοσοφία GTS συνεχίζεται και στο ψηφιακό περιβάλλον του αυτοκινήτου, με την οθόνη να απεικονίζει το όχημα στο χρώμα του αμαξώματος και το λογότυπο GTS να εμφανίζεται στο πίνακα οργάνων. Οι λειτουργίες του Sport Chrono Package, που περιλαμβάνουν καταγραφή γύρων, τηλεμετρία και ανάλυση τομέων, είναι ενσωματωμένες σε ειδική εφαρμογή στην κεντρική οθόνη.

Τέλος, το νέο GTS ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές αναβαθμίσεις της σειράς Macan, όπως το Porsche Digital Key που επιτρέπει το ξεκλείδωμα μέσω κινητού, βελτιωμένα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης, τον φωνητικό βοηθό Voice Pilot με τεχνητή νοημοσύνη, εμπλουτισμένες επιλογές ψυχαγωγίας και in-car gaming, αλλά και αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης που πλέον φτάνει τα 2.500 κιλά.

Η τιμή της νέας Porsche Macan GTS στην Ελλάδα ξεκινά από τα 110.910 ευρώ.

