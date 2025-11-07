PoliceNET of Greece logo
Αυτή είναι η δήλωση του Απόστολου Γκλέτσου που προκάλεσε την αντίδραση των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών

15:39 | 07/11/2025

Ο Απόστολος Γκλέτσος προκάλεσε την αντίδραση των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών με τις δηλώσεις του στο "The Real View", σχετικά με τους αστυνομικούς.

 

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τι είπε ο κ. Γκλέτσος για τους Αστυνομικούς, αλλά και την τοποθέτηση του κ. Συνδρεβέλη, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή SUPER KATEΡΙΝΑ και ήταν ξεκάθαρος για το πως θα διαχειριστεί το ζήτημα η Ομοσπονδία των Αστυνομικών.

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. και η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. εξέδωσαν ήδη ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα (δείτε τις εδώ και εδώ)

 

