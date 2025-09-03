PoliceNET of Greece logo
Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Αυτή είναι η αστυνομικός που τιμήθηκε κι έγινε παράδειγμα για όλη την Αμερική το καλοκαίρι του 2025

21:44 | 03/09/2025

Η ντετέκτιβ Κλαούντια Κάστρο της Αστυνομίας της Fairfax County στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ τιμήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Μνημείου Αστυνομικών (NLEOMF) ως «Αστυνομικός του Μήνα» για τον Ιούνιο 2025, διάκριση που την καθιστά μία από τις κορυφαίες αστυνομικούς του καλοκαιριού.

Η Κάστρο υπηρετεί στο Σώμα από το 2018. Ξεκίνησε κάνοντας απλές περιπολίες και σύντομα εντάχθηκε στο Γραφείο Μεγάλων Εγκλημάτων, όπου ειδικεύτηκε σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών.

Σήμερα ανήκει στη Μονάδα Δίωξης Διαδικτυακής Κακοποίησης Παιδιών, συμβάλλοντας σε έρευνες που ξεπερνούν τα όρια της πολιτείας της Βιρτζίνια και αφορούν θύματα σε όλη τη χώρα.

Detective Claudia Castro of the Fairfax County (VA) Police Department has been named Officer of the Month for June 2025 by the National Law Enforcement Officers Memorial Fund.

Η διάκρισή της συνδέεται με μια μεγάλη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, οδηγώντας σε συλλήψεις και την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων σε διάφορες πολιτείες, από τη Βιρτζίνια μέχρι τη Νέα Υόρκη.

 

