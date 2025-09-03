Αυτή είναι η αστυνομικός που τιμήθηκε κι έγινε παράδειγμα για όλη την Αμερική το καλοκαίρι του 2025

Η ντετέκτιβ Κλαούντια Κάστρο της Αστυνομίας της Fairfax County στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ τιμήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Μνημείου Αστυνομικών (NLEOMF) ως «Αστυνομικός του Μήνα» για τον Ιούνιο 2025, διάκριση που την καθιστά μία από τις κορυφαίες αστυνομικούς του καλοκαιριού.

Η Κάστρο υπηρετεί στο Σώμα από το 2018. Ξεκίνησε κάνοντας απλές περιπολίες και σύντομα εντάχθηκε στο Γραφείο Μεγάλων Εγκλημάτων, όπου ειδικεύτηκε σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών.

Σήμερα ανήκει στη Μονάδα Δίωξης Διαδικτυακής Κακοποίησης Παιδιών, συμβάλλοντας σε έρευνες που ξεπερνούν τα όρια της πολιτείας της Βιρτζίνια και αφορούν θύματα σε όλη τη χώρα.

Η διάκρισή της συνδέεται με μια μεγάλη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, οδηγώντας σε συλλήψεις και την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων σε διάφορες πολιτείες, από τη Βιρτζίνια μέχρι τη Νέα Υόρκη.