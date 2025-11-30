Αυτές είναι οι νέες αστυνομικές στολές του Μπαγκλαντές που εμπνέουν εμπιστοσύνη

Η αστυνομία του Μπαγκλαντές παρουσίασε επίσημα νέες στολές, με γκρι πουκάμισα και σοκολατί παντελόνια, σε μια προσπάθεια να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ενόψει των εθνικών εκλογών του Φεβρουαρίου 2026.

Η αλλαγή αυτή έρχεται στον απόηχο της βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής κρίσης του 2024, όταν η αυταρχική κυβέρνηση της πρώην πρωθυπουργού Sheikh Hasina ανατράπηκε έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις, που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους και τραυμάτισαν χιλιάδες — πολλοί τραυματίστηκαν από πυρά αστυνομικών.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Sahadat Hossaine, αναγνώρισε πως το σώμα αντιμετώπιζε μια «πρωτόγνωρη κρίση» και ότι η αλλαγή εμφάνισης προτάθηκε ως συμβολικό αλλά αναγκαίο βήμα για να αποκατασταθεί η σχέση με την κοινωνία.

Ωστόσο, η νέα στολή δεν φαίνεται να τους πείθει όλους. Η Nazma Akhtar, μια μητέρα που έχασε τον 17χρονο γιο της κατά τη διάρκεια των γεγονότων, δήλωσε πως δεν μπορεί να δει αστυνομικό χωρίς να επιστρέφει ο πόνος και η οργή.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ περίπου 450 από τα 600 αστυνομικά τμήματα της χώρας υπέστησαν ζημιές την περίοδο των αναταραχών.

Παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση και η ηγεσία της αστυνομίας προσπαθούν να σηματοδοτήσουν μια νέα αρχή, ελπίζοντας ότι η αλλαγή της στολής θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την ανοικοδόμηση της δημόσιας εικόνας των δυνάμεων ασφαλείας.