Αυτές είναι οι «κρυφές» Porsche της Ελληνικής Αστυνομίας -Ποιους έχουν βάλει στο στόχαστρο

Τα υψηλών επιδόσεων οχήματα της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βάζουν στο στόχαστρο όσους συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες, υποπίπτουν σε επικίνδυνους ελιγμούς και βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι.

Η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Τροχαίας έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο έτος, αριθμώντας πλέον 72 αστυνομικούς (έναντι 51 το 2024), ενώ την ίδια ώρα διαθέτει έναν ικανοποιητικό στόλο οχημάτων ο οποίος συνδράμει στην άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και περιπολίες.

Ειδικότερα ο μηχανοκίνητος στόλος της απαρτίζεται -μεταξύ άλλων- από 12 περιπολικά και 7 συμβατικά οχήματα, με τα τελευταία να φέρουν… καμουφλαρισμένη ενδυμασία, με αποτέλεσμα να μην παραπέμπουν σε οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρωταγωνιστές του στόλου των καμουφλαρισμένων οχημάτων είναι δύο Porsche Cayenne. Αμφότερες έχουν περιέλθει στους κόλπους της Τροχαίας μετά από κατάσχεση, και σε επίπεδο προδιαγραφών είναι facelift μοντέλα πρώτης γενιάς﻿.

Η ασημί Cayenne ενσωματώνει V6 turbodiesel μοτέρ 3,0 λίτρων,﻿ απόδοσης 240 ίππων και 55 Nm ροπή, με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (Tiptronic S) που συνεισφέρει στην επιτάχυνση του μοντέλου στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,2 δευτερόλεπτα.

Όσον αφορά το μαύρου χρώματος SUV, πρόκειται για την έκδοση Turbo με V8 άμεσου ψεκασμού βενζινοκινητήρα 4,8 λίτρων που παράγει 500 ίππους και μπορεί να ολοκληρώσει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 5,0 δευτερόλεπτα.

Η εισαγωγή των δύο Porsche Cayenne στον στόλο της Ο.Ε.Π.Τ.Α. απαίτησε ορισμένες επεμβάσεις, μιας και τα οχήματα έχρηζαν επισκευής, ενώ εξοπλίστηκαν και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως σειρήνες και φάρους.

Αμφότερα τα οχήματα έχουν τις απαραίτητες επιδόσεις για τις ανάγκες της Ο.Ε.Π.Τ.Α., προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε περιστατικά υψηλών ταχυτήτων, όπως οι αυτοσχέδιοι αγώνες.

Εμείς πριν λίγο καιρό περάσαμε δύο βράδια με την Ο.Ε.Π.Τ.Α., επομένως είχαμε την ευκαιρία να επιβιβαστούμε στην ασημί Cayenne, και να παρακολουθήσουμε από κοντά τους και τις αξιωματικούς της ειδικής ομάδας επί τω έργω.

Θυμίζουμε ότι για την περίπτωση που κάποιος οδηγός εντοπιστεί να οδηγεί με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα ή να συμμετέχει σε «κόντρες» (ή αλλιώς, αυτοσχέδιους αγώνες), τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Αν ωστόσο ο οδηγός υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα εντός πέντε ετών τιμωρείται με πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 2 έτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή τιμωρείται με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

carandmotor.gr