Αυτά είναι τα νέα pick-up που ρίχνονται στη μάχη των πυρκαγιών -Πού θα επιχειρούν

Μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της πυροπροστασίας και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα υλοποιήθηκε πρόσφατα, χάρη στη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Π﻿ιο συγκεκριμένα, παραδόθηκαν πέντε ολοκαίνουργια Toyota Hilux σε Επιλεγμένες Ομάδες Ειδικών Αποστολών σε όλη την επικράτεια.

Τα οχήματα ανήκουν στην έκδοση Extra Cab, με τις χαρακτηριστικές αντικριστά ανοιγόμενες πίσω πόρτες. Τα οχήματα εξοπλίζονται με έναν τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα 2.8 λίτρων, που αποδίδει 204 ίππους και 420 Nm ροπής.

Από τις φωτογραφίες που ανάρτηθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του ﻿Saracakis Group of Companies στο Facebook, διακρίνεται ότι τα οχήματα διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για να προσφέρουν πολύτιμη αρωγή στο δύσκολο και καίριας σημασίας έργο της Ειδικής Ομάδας Αποστολής και των Ελληνικών Ομάδων Διάσωσης.

Συγκεκριμένα, τα 5 νέα οχήματα των ομάδων προστασίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για αντιμετώπιση εκτακτών φαινομέων, όπως δεξαμενή νερού 700 λίτρων, σύστημα πυρόσβεσης και κόκκινη οροφή με ηχητική σήμανση, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για επεμβάσεις σε δύσκολες συνθήκες, ειδικά ﻿κατά τους θερινούς μήνες όπου ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι αυξημένος.

Τα πέντε Toyota Hilux παραδόθηκαν σε ισάριθμες ομάδες διάσωσης και προστασίας ανά την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, δύο οχήματα δόθηκαν στην Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αττικής, ενώ από ένα όχημα παρέλαβαν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λάρισας και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Σκιάθου.

Οι Επιλεκτες Ομάδες Ειδικών Αποστολών (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) και οι αντίστοιχες ομάδες διάσωσης έχουν ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας, αλλά και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ασχολούνται με την εκπαίδευση των πολιτών, την πρόληψη φυσικών καταστροφών, τη στήριξη ευπαθών ομάδων και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που λειτουργεί εθελοντικά από το 1978 και επίσημα ως σωματείο από το 1994, είναι μια πιστοποιημένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Έρευνας και Διάσωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 34 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάζεται στενά με κρατικούς και διεθνείς φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Λιμενικό, η Πολεμική Αεροπορία, και άλλοι στρατιωτικοί και πολιτικοί οργανισμοί.

