Αυτά είναι τα ασταμάτητα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας -Εντυπωσιακές εικόνες από τις περιπολίες στο χιόνι

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν κανονικά τις περιπολίες τους, ακόμη και σε περιοχές που πλήττονται από παγετό και χιονοπτώσεις.

Η εβδομάδα που διανύουμε χαρακτηρίστηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία να προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο στην Αττική, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 1.500 κλήσεις, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές έως και την Παρασκευή.

Ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες επηρέασαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, το Νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη αλλά και την Αττική, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και υλικές ζημιές.

Στον αντίποδα, στη βόρεια Ελλάδα σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καρδίτσα, όπου σε ορισμένα σημεία το ύψος του χιονιού ξεπέρασε το ένα μέτρο.

Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συνέβαλαν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία, ωστόσο ενεργή παρουσία είχαν και οι δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες συνέχισαν να πραγματοποιούν περιπολίες στους χιονισμένους και παγωμένους δρόμους.

Ενδεικτικές της κατάστασης είναι και οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στους επίσημους λογαριασμούς της Ελληνικής Αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες διακρίνονται περιπολικά οχήματα να κινούνται στο χιονισμένο οδικό δίκτυο, με μερικά από τα πλάνα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, τόσο από άποψης τοπίου όσο και λόγω της ετοιμότητας των αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε και η Αστυνομία, ανάμεσα στις δράσεις των αστυνομικών ήταν η διατήρηση της τάξης άλλα και η εξασφάλιση της ασφάλειας των μετακινήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, όπως η υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χιονοκουβερτών, για τις περιοχές όπου έιχε υπάρξει σχετική ανακοίνωση﻿.

Τέλος, να πούμε ότι σημαντικό ρόλο στην δυνατότητα της αστυνομίας να προχωράει στις περιπολίες αυτές διαδραματίζει και ο ανανεωμένος στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, που πλέον αποτελείται και από σύγχρονα οχήματα που προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες κίνησης και ασφάλειας σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

