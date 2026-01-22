Αύριο το τελευταίο «αντίο» στον Σημαιοφόρο του ΛΣ που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος στο λιμάνι Παράλιο Άστρος Κυνουρίας

Αύριο το πρωί θα τελεστεί η κηδεία του άτυχου 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία και το σύνολο του ΛΣ. Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστούν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όταν στελέχη της λιμενικής Αρχής εκτελούσαν πεζή περιπολία στον λιμένα Παράλιο Άστρος, παρέχοντας συνδρομή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ισχυρός κυματισμός υπερπήδησε τον κυματοθραύστη, παρασύροντας δύο στελέχη του ΛΣ, ηλικίας 50 και 53 ετών, καθώς και έναν ημεδαπό ιδιώτη, με αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα.

Οι τρεις ανασύρθηκαν με τη βοήθεια ιδιωτών, ωστόσο ο 53χρονος αξιωματικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Ο ιδιώτης πήρε εξιτήριο αυθημερόν, ενώ η 50χρονη Ανθυποπλοίαρχος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρίπολης.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.