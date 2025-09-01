PoliceNET of Greece logo
Αύριο η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά

21:58 | 01/09/2025

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά, παρουσίαση από το διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικόλαο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνόμο β' Κωνστάντια Δημογλίδου σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλες παράνομες πράξεις.

 

