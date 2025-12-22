Άξια συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία των Δοκίμων Αστυφυλάκων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης

Άξια συγχαρητηρίων είναι η πρωτοβουλία των Δοκίμων Αστυφυλάκων του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης να συγκεντρώσουν χρήματα ενόψει των Χριστουγέννων για ενίσχυση του έργου του Ειδικού Νηπιαγωγείου στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Η Διοικήτρια του Τ.Δ.Α., Αστυνομικός Υποδιευθυντής κα. Ειρήνη ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, αγκάλιασε αμέσως την ιδέα και με την οικονομική συμβολή και των συναδέλφων μας που υπηρετούν στο Τ.Δ.Α. συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό, με το οποίο -κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του Σχολείου- αγοράστηκε εξοπλισμός για τις ιδιαίτερες ανάγκες του Νηπιαγωγείου, καθώς και διαδραστικά δώρα.

Επιπλέον, ο γνωστός «υπηρεσιακός» μας Άγιος Βασίλης για άλλη μία χρονιά μοίρασε τα πολλά δώρα που αγοράστηκαν στα μικρά παιδιά του Νηπιαγωγείου.

Αυτές οι δράσεις, ειδικά από τους εκκολαπτόμενους συναδέλφους μας, γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών. Η φιλανθρωπική δράση της Αστυνομίας αποτελεί επέκταση του ρόλου της πέρα από την αστυνόμευση, ενσωματώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της. Όταν δε αυτή προέρχεται από το «νέο αίμα» της Αστυνομίας, η χαρά και η περηφάνια είναι διπλή.

