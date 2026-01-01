«Avengers: Doomsday»: Νέο teaser με την επιστροφή του Thor και της Love

Δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας, «Avengers: Doomsday», με επίκεντρο τον «Θεό του Κεραυνού» τον οποίο υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth).

Το νέο βίντεο παίρνει τη σκυτάλη μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του Captain America (Κρις Έβανς) στο πρώτο teaser, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των προβολών του «Avatar: Fire and Ash», αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός παιδιού για τον ήρωα.

Διαβάστε επίσης

Στο νέο κλιπ, ο Thor φαίνεται να προσεύχεται στον αείμνηστο πατέρα του, Odin, ζητώντας τη δύναμη να κρατήσει ασφαλή την υιοθετημένη κόρη του Love, καθώς προετοιμάζεται να επανενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ).