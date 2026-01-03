«Avatar: Fire and Ash»: Οδεύει ολοταχώς προς το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία στις αίθουσες, το «Avatar: Fire and Ash», το οποίο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office με 8,1 εκατομμύρια δολάρια.



Η ταινία εξελίσσεται σε έναν ακόμη εισπρακτικό θρίαμβο για τον Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) και την Disney, η οποία εξασφάλισε στο χαρτοφυλάκιό της το franchise της «Πανδώρας» μετά την εξαγορά της Fox το 2019.



Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής, το φιλμ έχει συγκεντρώσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Kαταγράφει ακόμη υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως.



Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ταινία αναμένεται να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο εντός των προσεχών ημερών.