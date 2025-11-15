Το Audi Q3 TFSI e-hybrid έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χιλιόμετρα

Το Audi Q3 TFSI e-hybrid έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χιλιομέτρων και αποτελεί ως μια καλή πρόταση στην compact premium κατηγορία. Για τις καθημερινές διαδρομές στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, όπου οι περισσότερες μετακινήσεις δεν ξεπερνούν τα 40 χιλιόμετρα, το Q3 λειτουργεί σαν ένα καθαρό ηλεκτρικό όχημα.

Την ίδια στιγμή, ο βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI εξασφαλίζει την άνεση μεγάλων αποστάσεων, ανεβάζοντας τη συνολική αυτονομία πάνω από 900 χιλιόμετρα. Η φόρτιση προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του οδηγού.

Σε ταχυφορτιστή DC έως 50 kW για γρήγορες στάσεις και φορτιστή AC 11 kW για αποδοτική φόρτιση στο σπίτι ή στην εργασία.

Πέρα από το e-hybrid, η γκάμα καλύπτει κάθε προφίλ οδηγού. Ετσι υπάρχει ο κινητήρας 1.5 TFSI 150 ίππων με Mild Hybrid και Cylinder on Demand που είναι ιδανικός για χαμηλή κατανάλωση και ευελιξία στην πόλη και ο κινητήρας 2.0 TDI 150 ίππους με 360 Nm ροπής που μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο αποδοτική λύση για μεγάλες αποστάσεις και χαμηλό λειτουργικό κόστος.