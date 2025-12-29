Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος [ΒΙΝΤΕΟ]

Αθώος κρίθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η έδρα έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, που είχε υποβληθεί εις βάρος του ανήμερα τα Χριστούγεννα από την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο αδίκημα.

Εξερχόμενος από τα δικαστήρια Τρίπολης, ο κ. Μουγκοπέτρος δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά... Δεν είπα ''ζητώ συγγνώμη'', είπα ''σεβόμενος τα παιδιά μου''. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου».

Ο κ. Πέππας, δικηγόρος του γνωστού μουσικού, τόνισε ότι μετά από μια επώδυνη διαδικασία, αποφασίστηκε η αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου. «Ήταν ένα εξαιρετικό δικαστήριο και αυτή τη στιγμή θέλει να δει τα παιδιά του» είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τελέστηκαν και δύο αυτόφωρα αδικήματα με συγκεκριμένες καταθέσεις, που αφορούσαν την εξύβριση και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

