Το «αθώο» αναψυκτικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε αλκοτέστ

Ένα σπιτικό ρόφημα που πολλοί πίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε έλεγχο από τις αρχές.

Υπάρχουν πράγματα που κανείς δεν υποψιάζεται ότι μπορούν να τον βάλουν σε μπελάδες στον δρόμο. Ένα από αυτά είναι και ένα φαινομενικά ακίνδυνο σπιτικό αναψυκτικό, το οποίο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να ανεβάσει τις τιμές στο αλκοτέστ και να δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα σε έναν οδηγό.

Διαβάστε επίσης

Η κατανάλωση σπιτικής λεμονάδας, ειδικά όταν παρασκευάζεται στο σπίτι και χωρίς ίχνος αλκοόλ, θεωρείται απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, ένα πραγματικό πείραμα από εν ενεργεία αστυνομικό δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά, καθώς ορισμένες παραδοσιακές συνταγές μπορούν να οδηγήσουν σε απρόσμενα αποτελέσματα.

Ο Ρουμάνος αστυνομικός Tavi Pertea αποφάσισε να δοκιμάσει στην πράξη μια ιδιαίτερα διαδεδομένη παραδοσιακή συνταγή λεμονάδας, γνωστή στη χώρα του ως «Socata», η οποία καταναλώνεται ευρέως και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Αφού ολοκλήρωσε την παρασκευή, κατανάλωσε ένα μόνο ποτήρι και στη συνέχεια υπεβλήθη σε αλκοτέστ, θέλοντας να διαπιστώσει αν το συγκεκριμένο αναψυκτικό θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Το τελικό νούμερο τον ξάφνιασε δυσάρεστα,αφού το αλκοολόμετρο έδειξε 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, ένδειξη ικανή να βάλει κάποιον σε σοβαρούς μπελάδες.

Σύμφωνα με τον ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ όταν η μέτρηση στον εκπνεόμενο αέρα φτάνει ή ξεπερνά τα 0,25 mg/l, ακριβώς δηλαδή το όριο που κατέγραψε το αλκοτέστ μετά από ένα «αθώο» σπιτικό αναψυκτικό.

Ο Κ.Ο.Κ αναφέρει ότι για συγκέντρωση αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/l στο αίμα, ή από 0,25 έως 0,40 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Για επίπεδα 0,80 έως 1,10 g/l, ή 0,40 έως 0,60 mg/l εκπνεόμενου αέρα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας φτάνει τις 90 ημέρες. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος έως και ένα έτος.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι κυρώσεις για συγκέντρωση αλκοόλ άνω του 1,10 g/l στο αίμα, ή πάνω από 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, όπου το πρόστιμο φτάνει τα 1.200 ευρώ, η άδεια και οι πινακίδες αφαιρούνται για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και προβλέπονται ποινές φυλάκισης από 2 μήνες έως 5 έτη, με την υποτροπή να μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος ακόμη και για 10 χρόνια.

Ο αστυνομικός κατέγραψε τη διαδικασία και σε βίντεο, υπογραμμίζοντας ότι για την παρασκευή της σπιτικής λεμονάδας δεν χρησιμοποίησε καθόλου αλκοόλ, ακολουθώντας πιστά την παραδοσιακή συνταγή της «Socata».

Η συγκεκριμένη λεμονάδα παρασκευάζεται από χυμό λεμονιού, ζάχαρη, νερό και άνθη κουφοξυλιάς. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το ρόφημα δεν θα έπρεπε να περιέχει αλκοόλ και η κατανάλωση ακόμη και ενός ποτηριού δεν θα έπρεπε να επηρεάζει το αποτέλεσμα του αλκοολόμετρου.

Χωρίς να δηλώνουμε ειδικοί και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε αλλοίωση ούτε της συνταγής ούτε του αποτελέσματος, η παρουσία αλκοόλ θα μπορούσε να οφείλεται στα άνθη κουφοξυλιάς, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό και για την παρασκευή της γνωστής σαμπούκας.

Σε κάθε περίπτωση, οι λάτρεις της σπιτικής λεμονάδας και ιδιαίτερα όσοι πειραματίζονται με παραδοσιακές ή «άγνωστες» συνταγές καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ένα ποτήρι μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να τους στοιχίσει ακριβά.

www.carandmotor.gr