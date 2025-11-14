Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος «ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ»: Για όλους εσάς που αγαπάτε το άθλημα της σκοποβολής

Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος «ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ», προέκυψε από την αγάπη για το άθλημα της σκοποβολής και έχει σκοπό να φέρει κοντά όλους εσάς που αγαπάτε τη σκοποβολή ή θέλετε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα αυτό.

Ο Σύλλογός είναι μέλος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.), του επίσημου Αθλητικού οργάνου για την Σκοποβολή, με άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Αρ.Πρωτ.: 19281).

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής (Πρακτική σκοποβολή I.P.S.C. και Σκοποβολή Σταθερού στόχου), πάντοτε με απόλυτη προσήλωση στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την εκπαίδευση των αθλητών στο σωστό χειρισμό των πυροβόλων όπλων με την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών.

Υποστηρίζει τα περισσότερα αγωνίσματα για πυροβόλα όπλα (Πιστόλια, Περίστροφα, Τυφέκια Ραβδωτά & Λειόκαννα) και συμμετέχει σε όλους τους επίσημους αγώνες της ΣΚ.Ο.Ε. σε κάθε σκοπευτήριο της χώρας που διοργανώνει διασυλλογικούς αγώνες.

Στον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο «ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ», λειτουργούν τμήματα Σταθερού Στόχου, Πρακτικής Σκοποβολής (I.P.S.C.), Λειόκανου όπλου, Ραβδωτού τυφεκίου, Αεροβόλου όπλου και φυσικά τμήματα παίδων όπου όλα τα παιδιά άνω των 10 ετών θα μπορούν να γραφτούν στο δυναμικό του συλλόγου και να γνωρίσουν από κοντά το υπέροχο άθλημα της Σκοποβολής.

Οι προπονήσεις διεξάγονται στο σκοπευτήριο Χαϊδαρίου (ΚΕ.ΒΟ.Π.) στο 3ο Πεδίο Βολής, κάθε Σάββατο και Κυριακή (09:00-14:00) και κάθε Τετάρτη (17:00-20:00), πάντοτε υπό την εποπτεία εκπαιδευτών με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο εκπαιδευτών από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) και φροντίζουν να γίνονται προπονήσεις υψηλού επιπέδου, με ασφάλεια, βοηθώντας τους νέους και τους παλαιούς αθλητές.

Τέλος, το κόστος εγγραφής είναι ιδιαίτερα προσιτό και απόλυτα “εναρμονισμένο” με τη δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύουμε έτσι ώστε όλοι να μπορούν να εγγραφούν στο δυναμικό του συλλόγου και να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της σκοποβολής.

Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος

Σταθερού Στόχου και Πρακτικής Σκοποβολής

«ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ»

Κανάρη 103, Μοσχάτο, 18344

Τηλ.: 210-9402077

Fax.: 210-9402077

Email: [email protected]

Website: http://www.velinekes.gr