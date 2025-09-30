Αθήνα-Γρεβενά σε 4 ώρες -Στην τελική ευθεία ο αυτοκινητόδρομος που αλλάζει την Κεντρική Ελλάδα

Με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερό και εντυπωσιακό ρυθμό, το έργο παραμένει απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος και υπόσχεται κορυφαία ασφάλεια στις μετακινήσεις.﻿

Με αμείωτη ένταση και σχεδόν στο 80% της συνολικής ολοκλήρωσης, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) γράφει το επόμενο κεφάλαιο στις μεταφορές της χώρας. Νέα εντυπωσιακά πλάνα drone αποκαλύπτουν το κομμάτι Καλαμπάκα–Μουργκάνη με πλήρως διαμορφωμένα τμήματα που δείχνουν πως ο αυτοκινητόδρομος παίρνει την τελική του μορφή.

Ήδη 136 χιλιόμετρα, από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα, έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία. Με την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, το σύνολο του Ε65 θα φτάσει τα 181,5 χιλιόμετρα, όλα σε νέα χάραξη, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη και ασφαλής σύνδεση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο εργοτάξιο απασχολούνται περισσότερα από 750 άτομα, ενώ ο στόχος παραμένει ο Ε65 να παραδοθεί ολοκληρωμένος μέσα στο 2026, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς να ταξιδεύουν με χρόνους–ρεκόρ και αυξημένη ασφάλεια.

Μάλιστα, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Π.Ε. Γρεβενών πριν λίγες εβδομάδες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας πραγματοποίησε αυτοψία στο υπό κατασκευή βόρειο τμήμα του Ε65, συνοδευόμενος από κυβερνητικό κλιμάκιο. Όπως είχε δηλώσει στα προσωπικά του προφίλ στα social media, τα τελευταία 45,5 χλμ., από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας στα Γρεβενά, θα είναι έτοιμα το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η στρατηγική σημασία του Ε65 είναι τεράστια, αφού η ολοκλήρωσή του θα αναδιαμορφώσει τον οδικό χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διαδρομή Αθήνα–Γρεβενά θα πραγματοποιείται σε μόλις 4 ώρες, ενώ το ίδιο ισχύει και για το Μέτσοβο. Η Καστοριά θα απέχει 4 ώρες και 35 λεπτά, η Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά, το Καρπενήσι 3 ώρες, τα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες και η Καρδίτσα μόλις 2 ώρες και 35 λεπτά. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύνδεση Λαμίας–Εγνατίας Οδού, που θα πέσει από τις σημερινές 3 ώρες και 15 λεπτά σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

www.carandmotor.gr