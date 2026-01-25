Ασύλληπτη τραγωδία: Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας μετά από σοκαριστικό τροχαίο (ΦΩΤΟ)

Ασύλληπτη τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 δύο άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, μετά από μοιραία εκτροπή, στην περιοχή της Παραλίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Από το όχημα που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα με την συνδρομή πυροσβεστών απεγκλωβίστηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός.