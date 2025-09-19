Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α. "έφυγε" από τη ζωή - Σήμερα το τελευταίο αντίο

Δυστυχώς η αστυνομική οικογένεια έχασε ένα μέλος της.

Απεβίωσε συνεπεία παθολογικών αιτιών εχθές ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α. Δημήτριος Κατσούλας (γεν. το 1965).

Όπως μας ενημερώνουν αναγνώστες του Policenet.gr η κηδεία του γίνεται σήμερα (19/9/2025) στις 15.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, με την παρουσία Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.