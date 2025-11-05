Αστυνομικός της Τροχαίας βοήθησε άνδρα που έπεσε στον Θερμαϊκό

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στις Αρχές όταν ένας άνδρας έπεσε στον Θερμαϊκό, στο ύψος της παλιάς παραλίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 17:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα, στο ύψος της συμβολής της Λεωφόρου Νίκης με την οδό Ίωνος Δραγούμη.

Διαβάστε επίσης

Αστυνομικός της Τροχαίας που βρισκόταν στη διασταύρωση των δρόμων και ρύθμιζε την κυκλοφορία των οχημάτων, αντιλήφθηκε το περιστατικό και αμέσως έσπευσε στο σημείο και βοήθησε τον άνδρα να βγει από τη θάλασσα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας παραπάτησε και έπεσε στον Θερμαϊκό.

Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: thestival.gr