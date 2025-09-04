Αστυνομικός στο Policenet.gr: "Στους αστυνομικούς δεν αποδίδουν ούτε τα αυτονόητα..."

"Με μια κυβέρνηση που επικαλείται αξιοκρατία, αξιολόγηση και αριστεία αλλά και την οικονομική ενίσχυση των αστυνομικών.

Σε μια περίοδο όπου η ηγεσία φαίνεται να ενθαρρύνει μέσω επίσημων διαταγών την οικειοθελή συμμετοχή των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές αλλα και σε μαθήματα ξένων γλωσσών, η πραγματικότητα δημιουργεί ένα παράδοξο: τα στελέχη συνεχίζουν να μην βλέπουν καμία αναγνώριση αυτών των προσόντων στην επαγγελματική τους εξέλιξη.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαταγή του ΑΕΑ που προτείνει να ορίζονται προϊσταμένοι των γραφείων ενδοοικογενιακης βίας πτυχιούχοι ανθρωπιστικών σπουδών αλλά και άλλων συναφών πανεπιστημίων.



Έτσι καθημερινά, οι αστυνομικοί ενημερώνονται επίσημα για την προώθηση της προσωπικής επιμόρφωσης αλλά και την προώθηση οικονομικών μέτρων στήριξης. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση σπουδών, η ηγεσία πολιτική και φυσική επιμένει να μην αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ως προσόντα σταδιοδρομίας.



Η μοναδική αναγνώριση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ισχύει μόνον για την προαγωγή Αρχιφυλάκων σε Ανθυπαστυνόμους – με μείωση από πέντε στα δύο ή τρία χρόνια παραμονής στον βαθμό . Εκτός αυτής της διάταξης, δεν υπάρχει καμία αναγνώριση για υψηλότερους βαθμούς, ούτε μισθολογικά ή βαθμολογικά οφέλη.



Η Ελληνική Αστυνομία έχει σταματήσει να ανταμείβει τον αστυνομικό που φοίτησε επιτυχώς και απέκτησε πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.



Η ευθύνη είναι διαχρονική. Μοναδική περίπτωση ενδιαφέροντος υπήρξε σύσσωμης πολιτικής φυσικής και συνδικαλιστικης ηγεσίας η κατάργηση ψηφισμένου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ νόμου που αναγνώριζε πρόσθετα πτυχία των αστυνομικών .



Και όμως αντί να ζητηθεί βελτίωση του καθώς περιείχε υπερβολές και στρεβλώσεις όλα τα σωματεία επιδόθηκαν στην κατάργηση της διάταξης, χωρίς διάθεση εξορθολογισμού .

Όλοι καταλαβαίνουν πια την τότε ανεξήγητη αντίδραση των συνδικαλιστικών σωματείων που αντί να αρπάξουν την ευκαιρία η ΠΟΑΞΙΑ και η ΠΟΑΣΥ για τον εξορθολογισμό της διάταξης, σήκωσαν την παντιέρα της επανάστασης για την ολοκληρωτική κατάργηση του νόμου Γεροβασιλη.



Οι Ενοπλες Δυνάμεις δείχνουν τον δρόμο... οι κάτοχοι ΑΕΙ αποστρατεύονται με έναν πρόσθετο βαθμό, απολαμβάνοντας οικονομικά και βαθμολογικά οφέλη , μια πρακτική που η ελληνική αστυνομία αγνοεί.



Επανεξέταση της νομοθεσίας ώστε οι πρόσθετοι τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των στελεχών των παραγωγικών σχολών να λογίζονται στις προαγωγές, βαθμολογικά και μισθολογικά, πέρα από το επίπεδο του Αρχιφύλακα.



Αναγνώριση της εκπαιδευτικής επένδυσης των αστυνομικών ως ζήτημα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και στρατηγικής ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας.



Η Πολιτεία καλείται να αποδείξει με πράξεις ότι στηρίζει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και εκείνους που μοχθούν. Η αναγνώριση πτυχίων δεν είναι προνόμιο, αλλά υπόθεση αξιοπρέπειας, σεβασμού , επαγγελματικής ισότητας αλλά και οικονομική ενίσχυση των αστυνομικών."

