Αστυνομικός στο Όκλαντ έβγαλε 490.000 δολάρια από υπερωρίες

Ένας αστυνομικός της Αστυνομίας του Όκλαντ (Oakland Police Department) στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ) έλαβε περίπου 490.000 δολάρια μόνο από υπερωρίες μέσα σε ένα έτος - ένα ποσό που τον κατέστησε από τους υψηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους του τμήματος.

Το ζήτημα είναι ότι η πόλη δεν μπόρεσε να βρει ολοκληρωμένα αρχεία που να δείχνουν με ακρίβεια σε ποιες ακριβώς εργασίες δόθηκαν αυτές οι ώρες.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός κατέγραψε πάνω από 5.200 συνολικές ώρες εργασίας μέσα στη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων υπερωριών, χωρίς να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση για το πώς χρησιμοποιήθηκε κάθε ώρα.

Η έλλειψη σαφούς καταγραφής δραστηριοτήτων καθιστά δύσκολη την κατανόηση του πώς και γιατί δαπανήθηκαν τόσες υπερωριακές ώρες, ειδικά σε μια περίοδο που η πόλη αντιμετώπιζε οικονομική κρίση και αυξημένα έξοδα για υπερωρίες στην αστυνομία συνολικά.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της πόλης η υπερωριακή δαπάνη παραμένει ένα σημαντικό δημοσιονομικό ζήτημα, με ολόκληρο το τμήμα να ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε υπερωρίες ετησίως και να μην υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.