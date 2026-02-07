Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» ναρκωτικά στο σπίτι 31χρονου

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 30 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα, προχώρησαν αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, του νομού Θεσσαλονίκης.

Οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν σε χωριό της Ημαθίας. Στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης έπειτα από αγοραπωλησία με τον 31χρονο. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του τελευταίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 209,93 γραμμάρια κάνναβης τοποθετημένα σε γυάλινο βάζο, δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης, τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, κυνηγετικό μαχαίρι τύπου ματσέτα και χρηματικό ποσό σχετιζόμενο με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.