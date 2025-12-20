Αστυνομικός παρέσυρε γυναίκα – Διακομίστηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι, στην οδό Πολυμέρη στον Βόλο, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο THE NEWSPAPER.GR, μια γυναίκα, στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το οποίο οδηγούσε αστυνομικός, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Αμέσως μετά το συμβάν επικράτησε αναστάτωση, ενώ στο σημείο έσπευσαν πολίτες για να προσφέρουν βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε από την πτώση στο οδόστρωμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το περιστατικό φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο αστικό κέντρο του Βόλου, ιδιαίτερα σε δρόμους με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων.