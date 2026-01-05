Αστυνομικός οδηγείται στη φυλακή - Αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν από λίγο με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και ανακριτή, ο 37χρονος αστυνομικός που συνελήφθη να μεταφέρει μισό κιλό κοκαΐνης με το αυτοκίνητό του στη Ρόδο.

Όπως είναι γνωστό, ο 37χρονος αστυνομικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα λίγα μετά αφού αφίχθηκε με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά στη Ρόδο, και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος.

Έτσι, σήμερα το πρωί, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του, Αχιλλέα Δασκαλάκη, Πολυξένη Χατζηγιάννη και Στέλιο Αλεξανδρή, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, όπου και απολογήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι αναγκάστηκε να κάνει τη μεταφορά λόγω οφειλών που είχε σε κύκλωμα ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, ο 37χρονος, στον οποίο διενεργήθηκε και πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξάρτησή του από τις ουσίες (χρήστης), φέρεται να είπε στην απολογία του, μεταξύ άλλων, ότι είχε δημιουργηθεί ένα χρέος από την προμήθεια ουσιών για δική του χρήση και προκειμένου να το καλύψει, του ζητήθηκε να κάνει τη συγκεκριμένη αγορά στη Ρόδο.

Ο αστυνομικός αναγνώρισε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, για την οποία, όπως πρόσθεσε, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα και του ανακριτή, ο αστυνομικός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Όπως είχε ανακοινωθεί από την αστυνομία:

«Συνελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2025 πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί (σ.σ. 30.12.2025) πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 37χρονο, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική, κατά την άφιξη του στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε:

τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους -498,7- γραμμαρίων.

Κινητό τηλέφωνο,

Οι ναρκωτικές ουσίες, το τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.»

Ελευθερία Πελλού

