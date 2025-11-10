PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομικός μετέφερε με υπηρεσιακό όχημα εγκυμονούσα στο νοσοκομείο για να γεννήσει

1
16:38 | 10/11/2025

Σήμερα και κατά τη διάρκεια ανάσχεσης της κυκλοφορίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στον Νέο Αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, με υπηρεσιακό όχημα μετέφερε άμεσα και με ασφάλεια, εγκυμονούσα γυναίκα με το σύζυγό της, καθώς η γυναίκα έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.

 

Διαβάστε επίσης

Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της, με τον επιληφθέντα Αστυνομικό, επισκέφθηκαν τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης όπου τη μετέφερε, για να ευχηθούν για το υγιέστατο αγοράκι της 

(η φωτο και οι πληροφορίες αναρτήθηκαν στη σελίδα στο fb της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου)

RESPECT
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis