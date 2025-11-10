Αστυνομικός μετέφερε με υπηρεσιακό όχημα εγκυμονούσα στο νοσοκομείο για να γεννήσει

Σήμερα και κατά τη διάρκεια ανάσχεσης της κυκλοφορίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στον Νέο Αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, με υπηρεσιακό όχημα μετέφερε άμεσα και με ασφάλεια, εγκυμονούσα γυναίκα με το σύζυγό της, καθώς η γυναίκα έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της, με τον επιληφθέντα Αστυνομικό, επισκέφθηκαν τη γυναίκα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης όπου τη μετέφερε, για να ευχηθούν για το υγιέστατο αγοράκι της

(η φωτο και οι πληροφορίες αναρτήθηκαν στη σελίδα στο fb της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου)