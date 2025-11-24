Αστυνομικός Εκτός Υπηρεσίας έπιασε τον δράστη

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά συγχαίρει τον συνάδελφο-μέλος μας, Ζερβουλάκο Παναγιώτη διότι, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας την 22/10/2025, αντιλήφθηκε άτομο που επιχειρούσε κλοπή σε πολυκατάστημα τροφίμων. Με άμεση και αποφασιστική παρέμβαση, ακινητοποίησε τον δράστη και ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για τη μεταφορά και παραλαβή του.

Η παρατηρητικότητα, η άριστη φυσική του κατάσταση αποτέλεσμα της συνεχούς εκπαίδευσης, καθώς και το ήθος του, αναδεικνύουν τον υψηλό επαγγελματισμό του συναδέλφου και τιμούν το Σώμα.

Τέτοιες πράξεις αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για το αστυνομικό προσωπικό και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ελληνική Αστυνομία. Η Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει και να αναδεικνύει συναδέλφους που με αυταπάρνηση, υπευθυνότητα και συνέπεια υπηρετούν την κοινωνία, εντός και εκτός υπηρεσίας.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Λιότσος Σπυρίδων

Η Γεν. Γραμματέας

Μαλαχία Αργυρώ