Αστυνομικός Διευθυντής Σάμου Γιώργος Μπράνης: Αυτεπάγγελτοι έλεγχοι για την προστασία των ζώων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, προχθές (06-11-2025) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ανατολικής Σάμου, ενημερωτική εσπερίδα με θέμα «Προστασία των Ζώων», που συνδιοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και τον Δήμο Δυτικής Σάμου, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και τη «Zero Stray Pawject».

Τις εργασίες της εσπερίδας χαιρέτησαν κατά την έναρξή της, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου, Υποστράτηγος κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Ελισσαίος Μαυρατζώτης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμου και αρμόδιος για τα ζώα συντροφιάς, κ. Ιωάννης Πνευματικάκης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου και αρμόδιος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, κ. Εμμανουήλ Νικολού και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Μπράνης.

Τίμησαν με την παρουσία τους την εσπερίδα, η Αντιπεριφερειάρχης Ανάδειξης και Προώθησης Προϊόντων, Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας, κα. Σουλτάνα (Άννη) Ανδρεάδου και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, κ. Γεώργιος Καμπούρης.

Εισηγητές της εσπερίδας ήταν οι κάτωθι:

Νικόλαος Χρυσάκης, Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, Ταξίαρχος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπαστυνόμος Α΄ Ευαγγελία Τρικαλοπούλου, Προϊστάμενη του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.

Αστυνόμος Α΄ (Υ.Γ.) Ελένη Μπούζουκα, Ψυχολόγος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.

Θεοφίλη Γεροντίδου, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου – Κτηνίατρος.

Σταματίνα Σταματάκου, Διευθύντρια της Zero Stray Academy – Δημοσιογράφος.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις, του Ανθυπαστυνόμου κ. Δημήτριου Καζόγλου, συνοδού αστυνομικού σκύλου της Ομάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Ο.Ε.Ε.Μ.) του Βορειοανατολικού Αιγαίου, της Προέδρου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας κας Άννας Τοσούνογλου, της Προέδρου του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου κας Brigitte Huber – Thymianides και του κ. Αθανάσιου Πραξούλη, συνοδού διασωστικού σκύλου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Σάμου.

Την εσπερίδα παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων, ενώ συμμετείχαν, ο αστυνομικός σκύλος της Ομάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Ο.Ε.Ε.Μ.) του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ο διασωστικός σκύλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Σάμου.

Εξαγγέλθηκε στην εσπερίδα, από τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Μπράνη ότι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, σε συνεργασία με τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου θα πραγματοποιούν, από κοινού, αυτεπάγγελτους ελέγχους για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την Προστασία των Ζώων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα, θα προβεί σε ανάλογες δράσεις, συνεργαζόμενη με συναρμόδιους φορείς, στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.