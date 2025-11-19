Αστυνομικός απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα (19/11) για να απολογηθεί ο αστυνομικός–φρουρός που βρισκόταν στο φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων τη νύχτα της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024.

Ο φρουρός είναι ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς –τρεις του Τμήματος και έναν της Άμεσης Δράσης– που ερευνώνται για τον χειρισμό του περιστατικού, λίγα λεπτά πριν η 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα.

Η απολογία του έρχεται μετά την απολογία της αξιωματικού υπηρεσίας, η οποία είχε δεχτεί την Κυριακή Γρίβα στο γραφείο της λίγο πριν το έγκλημα. Η αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Συγκατηγορούμενοί τους είναι η επόπτρια βάρδιας και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στο θύμα: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Όλοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Τι είχε πει ο φρουρός στη δίκη του δράστη

