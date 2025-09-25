Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών πραγματοποίησαν ενημερωτική διάλεξη, για την οδική ασφάλεια στους στρατιώτες του Κέντρου Νεοσυλλέκτων Γρεβενών

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών πραγματοποίησαν χθες (24-09-2025) στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Γρεβενών ενημερωτική διάλεξη στους στρατιώτες.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης αναλύθηκαν διεξοδικά τα κύρια αίτια πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η υπερβολική ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση προστατευτικού κράνους, στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η λειτουργία της συσκευής αλκοολομέτρου και πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική μέτρηση, σε έναν εθελοντή στρατιώτη.

Το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών συνεχίζει με σταθερότητα τις δράσεις του, για την ενημέρωση και την πρόληψη, προάγοντας την οδική ασφάλεια σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.