Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 44χρονο

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνέλαβαν 44χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος, μεσημεριανές ώρες της 19-01-2026, εντοπίστηκε σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης και διαπιστώθηκε ότι κατείχε:

(660) γραμμάρια κάνναβης χωρισμένα σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες,

(12) αυτοσχέδια τσιγάρα εμπλουτισμένα με κάνναβη,

(3) γλάστρες με δενδρύλλια κάνναβης,

Σπόρους κάνναβης μέσα σε γυάλινο βαζάκι και

(4) ζυγαριές ακριβείας.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, όπου έξω από την πόρτα εισόδου βρέθηκε, επιμελώς κρυμμένη, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (20) γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.