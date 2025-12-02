Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εξιχνίασαν 10 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα εξιχνίασαν συνολικά:

(3) διαρρήξεις οικιών

(2) κλοπές από καταστήματα

(2) κλοπές δρόμου και

(3) διαρρήξεις οχημάτων,

πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα τέλη Σεπτεμβρίου-τέλη Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δώδεκα (12) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (3.200) ευρώ περίπου, κοσμήματα εκτιμώμενης χρηματικής αξίας (1.000) ευρώ και ηλεκτρονικές συσκευές αξίας (4.000) ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.